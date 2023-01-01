Максим Артамонов В Перми завершено конкурсное производство в отношении крупнейшего застройщика «Камская долина» Компания была признана банкротом ещё в 2018 году Поделиться Твитнуть

По решению Арбитражного суда Пермского края завершено конкурсное производство головной компании бывшего застройщика АО «Камская долина». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на материалы дела. Решение о завершении конкурсного производства в отношении строительного холдинга суд принял 9 марта.

В реестр требований кредиторов «Камской долины» были включены требования на сумму 1,6 млрд руб. Эти данные следуют из отчёта конкурсного управляющего общества.

История с банкротством «Камской долины» началась в начале 2017 года, когда контрагенты и подрядчики предъявили финансовые претензии к компаниям строительного холдинга. У «Камской долины» также возникли проблемы со сдачей объектов в срок.

В октябре 2018 года Сбербанк, который являлся главным кредитором холдинга, подал в краевой арбитраж заявление о несостоятельности гендиректора «Камской долины» Андрея Гладикова. Общая сумма претензий банка к компаниям группы на тот момент составляла свыше 1 млрд руб. В конце марта 2019 года суд признал Гладикова банкротом и ввёл в отношении него процедуру реализации имущества.

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