ПАО «Пермэнергосбыт» выплатит денежные компенсации собственникам сгоревших квартир Общая сумма превысила 2 млн 766 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда согласилась с выводами Чусовского городского суда, который вынес решение о взыскании с ПАО «Пермэнергосбыт» в пользу четырёх истцов суммы причинённого ущерба от 206 до 827 тыс. руб., морального вреда от 30 до 70 тыс. руб. и штрафов, установленных Законом о защите прав потребителей. Общая сумма, подлежащая выплате ответчиком, составила 2 млн 766 тыс. руб.

Как напомнили в пресс-службе краевого суда, в феврале прошлого года в одном из многоквартирных домов Чусового произошёл пожар. В результате пострадали две квартиры, одна из которых выгорела полностью.

Экспертиза установила, что причиной короткого замыкания и возникновения пожара в жилых помещениях мог стать сошедший с крыши рядом стоящего здания на электрические провода снег, оборвавший их. Т.е. перепад напряжения привёл к аварийной работе электросетей и перегрузке.

За возмещением ущерба собственники пострадавших квартир обратились в ПАО «Пермэнергосбыт», но энергосбытовая компания ответила отказом. Тогда чусовляне подали в суд и выиграли дело.

Доводы представителя ПАО «Пермэнергосбыт» о том, что сход снега с крыши, повлекший обрыв проводов, является форс-мажорной ситуацией, суд счел несостоятельными, так как случившееся не носит чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер. Также судом были отклонены доводы стороны ответчика о том, что непосредственно обслуживанием линий электропередач занимается ОАО «МРСК-Урала», указав, что отсутствие со стороны последнего контроля за обеспечением необходимого технического состояния и безопасности электросетей, может являться основанием для предъявления самостоятельного иска ПАО «Пермэнергосбыт» в порядке регресса.

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