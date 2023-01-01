Пермские следователи устанавливают личность обнаруженного в овраге убитого мужчины Они составили фоторобот погибшего Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю обратились к жителям Прикамья с просьбой помочь опознать мужчину, найденного мёртвым в марте 2019 года в овраге просёлочной дороги, ведущей в п. Лесной Осинского района Пермского края, в 700 метрах от трассы Оса—Кукуштан. Сотрудники ведомства составили фоторобот погибшего и разместили сообщение на сайте следкома.

Установлено, что биологический возраст мужчины составляет 50-65 лет, рост 170-185 см.

В комитете возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Граждан, которые могут обладать какой-либо информацией о личности мужчины, просят сообщить сведения по круглосуточному телефону 8 (342) 249-54-55.

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