Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская актриса стала героиней египетского сериала Анна Меньшикова переехала в Каир в 2018 году Поделиться Твитнуть

Анна Меньшикова

Алексей Гущин

Бывшая актриса Театра-Театра Анна Меньшикова появилась на рекламном постере египетского киносериала. Об этом сообщил в социальных сетях режиссёр Владимир Гурфинкель.

«У Ани Меньшиковой первая главная роль в египетском кино. Прочесть не могу, но это радости не мешает. Счастье от студентов и детей ни с чем не сравнимо!» — пишет Гурфинкель, который был преподавателем на курсе Анны в Пермском институте культуры.

Анна Меньшикова — выпускница актёрского курса Пермского государственного института культуры (мастерская Бориса Мильграма и Владимира Гурфинкеля), вместе с ней учились Марат Мударисов, Анна Огорельцева и другие нынешние ведущие актёры Театра-Театра, а также известный театральный продюсер и режиссёр, руководитель компании «немхат» Александр Шумилин. В Театре-Театре Анна играла в спектаклях «Владимирская площадь» (16 +), «На всякого мудреца довольно простоты» (16 +), «Географ глобус пропил» (16 +), «Сказка о царе Салтане» (6 +), #конституциярф (16 +), «неРОМЕО, неДЖУЛЬЕТТА» (18+), «Поминальная молитва» (16 +) и других.

Вместе с проектом #конституциярф актриса побывала в декабре 2017 года на гастролях в Марселе.

Анна Меньшикова (третья слева) в спектакле Театра-Театра #конституциярф

Театр-Театр

По просьбе «Нового компаньона» актриса рассказала о сериале и своей роли в нём, а также о том, как сейчас складывается её творческая и личная жизнь.

Анна Меньшикова, актриса:

— В 2018 году я переехала в Каир вместе со своей дочерью, которой на тот момент было четыре года. Переехала, потому что моя мама живет в Египте с 2005 года, и она мне рассказала, что Египет — арабский Голливуд. Я ехала с единственной целью — покорить арабский кинематограф. Собственно, этим и занимаюсь!

Устроив дочь в одну из самых престижных школ, я начала заниматься продвижением себя, как актрисы. Было очень сложно! Слёзы, одиночество, предательства, грусть… Но потом я поняла: таких, как я, тут просто нет. Хоть я и иностранка, но я говорю, читаю, пишу на арабском — выучила язык уже после переезда в Каир. Я дипломированная актриса. Режиссёры любят со мной работать, потому что я профессионал своего дела: всегда готова к съёмке, текст выучен, сценарий прочитан.

Сериал, где меня сняли для рекламного постера, называется «Ситухум», это имя главной героини. Сценарий основан на реальной истории о женщине из провинции близ Луксора, которой пришлось на протяжении 43 лет притворяться мужчиной, чтобы прокормить и вырастить единственную дочь, так как её муж и сын погибли. Ситухум была выгнана из отцовского дома собственным братом, который не хотел делить наследство с женщиной.

постер к египетскому киносериалу «Ситухум» с Анной Меньшиковой

В сериале я играю роль Маши — второй жены двоюродного брата Ситухум. Моя героиня русская, и я сама придумала для сериала всю её историю. По сюжету я живу под одной крышей с первой женой, с мужем, с его матерью и с многочисленными детьми — и первой жены, и моими. На этой почве у нас возникает множество конфликтов. Почти все наши сцены с первой женой — комедийные, наша троица: муж и жёны — пожалуй, единственная комедийная линия в сюжете.

У меня очень много сцен в этом сериале, моя роль — одна из ключевых. Я присутствую во всех самых значимых сценах сериала, будь то свадьба Сетухум, её проводы из отцовского дома и так далее.

После смерти мужа Ситухум первая жена моего мужа клевещет на него, говоря, что он собирается жениться на Ситухум, несмотря на то, что они близкие родственники: в Египте кровосмешение — это обычная ситуация, особенно в те времена, примерно 40 лет назад.

Сериал рассчитан на семейный просмотр. Его будут показывать в священный месяц Рамадан, который начинается в 20-х числах апреля. Для Рамадана снимается очень много фильмов и сериалов, ориентированных на семейную аудиторию, эти фильмы добрые, светлые, потому что люди должны 30 дней сидеть дома, поститься и не думать о греховном.

Для роли Маши мне пришлось выучить диалект арабского языка саиди, который существенно отличается от египетского диалекта арабского языка. Одновременно с этим сериалом я снимаюсь в другом проекте, где говорю на египетском арабском, что делает мою работу ещё более интересной: бывают съёмочные дни подряд в разных проектах, и переключиться с одного персонажа на другой, с одного диалекта на другой бывает нелегко. Но ничего, слава богу, актерский диплом я не зря получила.

Мне очень помогает моя мама: она ведёт мою деловую переписку, изучает контракты, так как хорошо знает египетский арабский.

Я всю жизнь пою, и теперь моя цель — покорить и музыкальную сферу арабского мира. Активно двигаюсь в сторону написания альбома на арабском языке.

Хочу всем, кто это читает, сказать: «Верьте в себя, ничего не бойтесь! Даже самые странные и невообразимые идеи можно воплотить в жизнь».

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