Шесть сестёр и Конституция Стажёрская группа Театра-Театра побывала с мини-гастролями в Марселе

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В этой истории ключевое слово «молодёжная». Поводом для поездки пермских артистов во Францию с этюдами по чеховским «Трём сёстрам» и с необычным спектаклем #конституциярф стали педагогические успехи руководителей стажёрской группы театра — Владимира Гурфинкеля и Бориса Мильграма, и, соответственно, творческие успехи их учеников. Дело в том, что в театре NoNo, который пригласил пермяков на гастроли, тоже есть своя школа, и худрук театра Серж Нуайель решил устроить своим студентам-первокурсникам немного русской театральной практики.

Как-то так получилось, что у Театра-Театра издавна складываются тёплые отношения с Марселем — не только с NoNo, но и с другими театрами этого города. Именно в Марселе прошли первые зарубежные гастроли Театра-Театра: показывали мюзикл «Владимирская площадь». Дело было а 2005 году, театра NoNo в нынешнем виде ещё не существовало, но как-то с тех пор наладились творческие связи, и для Владимира Гурфинкеля нынешний визит в Марсель — уже пятый.

Что ж, повезло! Город прекрасный и удивительный. Даже заядлые путешественники, которые видели всяческие чудеса природы и цивилизации, признают, что в этом городе есть что-то особенное. Лес мачт в Старом порту, где утром рыбаки раскладывают на прилавках свежий улов и смешные французские старушки тщательно копаются в мидиях и устрицах. Сияющая золотом статуя Мадонны-охранительницы на шпиле собора Нотр-Дам де ла Гард, видного из любой точки города. Таинственные подземелья, где можно осмотреть пещерную палеохристианскую базилику или гигантские амфоры римских доков. Шедевры современной архитектуры — ажурное, идеально вписанное в ландшафт между морем и старинной крепостью здание MuCEM — музея средиземноморских цивилизаций, открытого в 2009 году, когда Марсель был культурной столицей Европы; причудливо искривлённые небоскрёбы, спроектированные Захой Хадид...

И всё это — посреди живописных скал, вечнозелёных лесов и узких заливов, похожих на миниатюрные фьорды. Да ещё и в огнях рождественских декораций, в шуме и сладких запахах праздничных ярмарок!

Молодым пермским артистам и сопровождавшей их технической команде можно было посочувствовать: среди всех этих соблазнов они работали все два дня гастролей с утра до вечера и лишь после спектаклей, глубокой ночью отправлялись гулять по берегу моря! Впрочем, молодёжь есть молодёжь: даже пары свободных часов было достаточно, чтобы ребята залезли на ближайшую к театру гору, с которой открываются умопомрачительные виды, или быстренько поехали в порт, или осмотрели аббатство Сен-Виктор, где на поверхности земли — церковь-крепость XV века, а под землёй — базилика и некрополь V века, или пробежались по магазинам и рынкам...

Художественное руководство театра NoNo не просто так позвало пермских друзей выступить перед марсельской публикой, а в рамках специального фестиваля, посвящённого открытию нового здания театра. Раньше представления NoNo проходили в небольшой палатке, которая до сих пор стоит во дворе театра, Серж Нуайель называет её «шапито», хотя она прямоугольной, а не круглой формы.

С этого года театр обрёл собственный дом. Всё в этом театральном здании необычно, ибо оно создано в рамках концепции экологичности и простоты — построенное из необработанных и никак не отделанных древесных плит и абсолютно негламурное, вплоть до того, что удобства для зрителей находятся на улице, а гардероба нет вовсе, поэтому все тащат верхнюю одежду прямо в зал. Здание такое лёгкое, что вибрирует от порывов зимнего ветра — мистраля, а когда пермская молодёжь перед «Конституцией» привычно начала разминаться, громко топая, Серж попросил этого не делать. «Испугался, что театр развалится», — шутили актёры. При этом всё, что касается собственно театра — на достаточно профессиональном уровне: удобный зал, который легко трансформируется в зависимости от того, какое пространство необходимо спектаклю, хорошее освещение, мультимедийная аппаратура и т. д.

Любопытная, чисто французская особенность: театр совмещён с рестораном. Спектакли начинаются в 20:30, чтобы зрители успели перед этим поужинать. Зрители, кстати, и после спектакля не торопятся расходиться, задерживаются, обсуждая увиденное за бокалом розе и закусками. Это не какая-то специальная «фишка» театра NoNo, а история довольно распространённая: в «главном» марсельском театре La Criee, которым руководит Маша Макейефф, потомок русских эмигрантов первой волны, первым делом зритель тоже попадает в хороший дорогой ресторан. Кстати, с театром La Criee у пермского Театра-Театра тоже нежная дружба и перспективное сотрудничество.

В честь начала первого сезона в новом «доме», который открылся нынче 22 сентября, Серж Нуайель и директор театра Марион Кутрис устроили целый фестиваль дружественных театров, в котором были не только гастрольные спектакли, но и мастер-классы, дискуссии и прочие подобные события. Казалось бы, театр совсем новый, находится на отшибе (улица, где стоит NoNo, называется экзотически — Траверс Карфагена, она уводит прямо в горы, и рядом с театром находятся ранчо и фермы), вроде как на деловые и учебные форматы зрителей не собрать... Оказалось, что очень даже собрать. На студенческие этюды собралось как минимум ползала. Правда, вход был бесплатный, зато ресторан отлично заработал!

В первый день гастролей, 15 декабря, были показаны два студенческих этюда по чеховским «Трём сёстрам»: первый представляли французские студенты-первокурсники, с которыми Владимир Гурфинкель занимался на протяжении двух недель, второй — пермские актёры, молодые, но уже профессионалы. По словам Гурфинкеля, разница между двумя молодёжными группами огромна: французы — совсем ещё дети, обучаются всего три месяца, а пермяки — результат огромной работы на протяжении пяти лет. Но есть и ещё одно важное различие: французы обладают врождённой сценической свободой, а пермяки — свободой, воспитанной годами тренировок.

Представляя гостей, Серж Нуайель объяснил, что Пермь — это город, где жил Дягилев, и повторил это на второй день, перед началом «Конституции». Пермяки ещё раз убедились, что имя Дягилева для европейской публики звучит как особый пароль, и многие пожалели, что новый аэропорт не получил это имя. Когда приветственное слово перешло к Владимиру Гурфинкелю, он сообщил, что Пермь — это ещё и город, где происходит действие «Трёх сестёр», а фамилия Прозоров — пермская и весьма распространённая, в одном из пермских театров даже есть актриса Маша Прозорова.

В своей экспресс-версии чеховской пьесы Гурфинкель отталкивался от органики молодых французских актёров. Не зная французского языка и не очень понимая, что происходит на сцене, можно было предположить, что пьеса испанская — столько в ней было страсти, ярких женщин на каблуках, широких жестов, громких возгласов и эксцентричных поз. Были и просто блестящие работы: 19-летняя студентка по имени Агата феерически сыграла сразу два острохарактерных персонажа: бессловесную служанку, которая на протяжении минут пятнадцати медленно ползёт через сцену, и старуху-няньку Анфису. Невозможно было поверить, что это существо — совсем юная девушка, хотя грима не было практически никакого — только пластика, только интонации, только актёрская игра.

Удивительно, но все зрители остались на второе отделение вечера, во время которого пермский 25-минутный эскиз по «Трём сёстрам» был показан на русском языке без перевода. Сценическая версия начинающего режиссёра Марка Букина довольно радикальна: он исключил из действия всех мужчин. Ольга (Мария Коркодинова), Маша (Алиса Санарова) и Ирина (Анна Огорельцева) по очереди произносят свои центральные монологи, обращаясь к... шинелям, которые «играют» в этом спектакле роли офицеров. Правда, в действии есть брат трёх сестёр, Андрей Прозоров, но и его играет актриса — Кристина Баженова. Она же играет его жену Наташу, фантастически преображаясь, когда меняет роль.

Благодаря этому нехитрому приёму акценты в чеховском тексте оказались расставлены по-новому. Перед зрителем — совершенно женская история, типично дамские «разборки»: острое соперничество за право быть хозяйкой дома; самодостаточная, самоценная любовь, не требующая взаимности; разительное противоречие между формально подчинённым статусом и необходимостью главенствовать в пространстве, где мужчина — слабее; страх состариться одинокой.

Жаль, не все зрители это поняли, всё-таки после спектакля были жалобы на отсутствие перевода.

«Конституция» на следующий вечер шла уже с переводом — частично синхронным, частично титрами. Показ этого спектакля предварял круглый стол, во время которого французская публика, частично состоявшая из русских эмигрантов, живо интересовалась русским театром и жизнью в России вообще. Задавали вопросы, живы ли в русском театре классические традиции или везде сплошной авангард, существует ли в России пропагандистский театр, беспокоились по поводу усиливающейся клерикализации образования в России, не забыли и гонения на театральных деятелей по «делу Серебренникова».

Вооружённые новыми знаниями о России, зрители отправились смотреть «Конституцию».

Не зря Серж Нуайель выбрал этот спектакль для демонстрации возможностей театрального образования: зрелище действительно поразительное. Удивительная сыгранность, органичность на сцене, сдержанный пафос и ненаигранный трагизм — даже без текста, в качестве пластического спектакля «Конституция» смотрится великолепно. Молодое поколение пермских артистов — это блестящие профессионалы, что особенно впечатляет учитывая их возраст.

Думается, этот успех отчасти связан с тем, что ребята по жизни очень дружные. Редко когда приходится наблюдать такие добрые отношения в театральной труппе: видимо, молодые люди ещё не доросли до «серпентария единомышленников», они выглядят как хорошая компания, отправившаяся в путешествие не по делу, а чтобы провести время вместе. Откровенность и простота взаимоотношений в молодёжной группе ещё более обаятельны благодаря взаимной иронии, постоянным лёгким приколам и шуткам. В автобусе, перевозившем ребят из отеля в театр, то и дело слышался смех.

Можно понять, почему Владимир Гурфинкель так увлёкся работой с молодёжной группой: общение с ребятами очень бодрит.

Между тем французская история пермского театра в ближайшее время может получить продолжение: Серж Нуайель и Владимир Гурфинкель уже обсудили дальнейшие совместные показы спектакля театра NoNo «Барокко», а в 2019 году Гурфинкеля приглашают в Марсель на постановку. Планируется, что это будет «Тойбеле и её демон» нобелевского лауреата Исаака Башевиса Зингера.

На показе «Конституции» был представитель фестиваля социально ангажированного театра в Лионе, которого очень впечатлил этот спектакль, и он хотел бы видеть его на фестивале. Так что, возможно, в будущем к французским маршрутам Театра-Театра добавится ещё и Лион.