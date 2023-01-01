Работникам сельхозпредприятия в Пермском крае почти год не платили сверхурочные Поделиться Твитнуть

Прокуратура Чернушинского района Пермского края в ходе проверки местного сельско-производственного кооператива «Тюинский» выявила нарушения требований трудового законодательства.

Сотрудниками надзорного ведомства было установлено, что в период с 1 апреля 2021 года по 21 февраля 2022 года работников регулярно заставляли работать сверхурочно, при этом не получив от них письменного согласия, и не оплачивая выполненные работы.

По итогам проверки директору кооператива внесено представление, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время выявленные нарушения устранены.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.