На пермский кинофестиваль «Лампа» подано более 170 работ В честь 300-летия Перми учреждены новые номинации Поделиться Твитнуть

Антон Богданов / фото: Илья Волохов, права на фото у кинофестиваля «Лампа»

Меньше чем за месяц работы приёмной комиссии на пермский кинофестиваль «Лампа»(16+) подано более 170 конкурсных работ из 30 стран, в том числе Ирана, Индии, Бразилии, Казахстана, Кыргызстана, Франции, Германии, Словении и других. Об этом было заявлено на встрече организаторов «Лампы» с пермскими журналистами.

В этом году в честь 300-летия Перми и 10-летия «Лампы» фестиваль учредил три новых номинации. В частности, организаторы будут рады конкурсным работам пермских режиссеров о выдающихся людях, «фишках» и традициях Прикамья, интересных событиях нашего края, об общественных проектах местных СО НКО.

Сообщается, что состав сообщества кинофестиваля пополнился новыми именами, среди них режиссёр, обладатель премии «Золотой Орёл» Иван Соснин, оператор, обладатель премии киноизобразительного искусства «Белый квадрат» Олег Лукичев, один из ведущих независимых режиссеров Индии, победитель «Каннских львов» Боддхаян Мукерджи. К амбассадорам и членам жюри «Лампы» также присоединились актеры — Агния Кузнецова, Евгений Ткачук.

Также стало известно, что в апреле-мае продюсерский центр «Лампа» откроет первую в России онлайн-школу позитивного и вдохновляющего импакт-кино и запустит образовательные курсы для режиссеров короткого метра. Преподавателями школы станут члены экспертного сообщества кинофестиваля.

Напомним, в 2023 году конкурсный отбор кинофестиваля короткометражного социального кино, видеороликов и рекламы «Лампа» продлится до 19 мая. На конкурс принимаются короткометражные киноработы и видеоролики, «которые могут мотивировать, направлять зрителя, делать мир лучше».

Шорт-лист будет объявлен 14 июля. А сам кинофестиваль состоится в октябре в Перми.

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