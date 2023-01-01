На обходе посёлка Куеда в Пермском крае произошло смертельное ДТП Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщили в краевой ГИБДД, 10 марта в 07:44 на автодороге «Обход п. Куеда» водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», по неустановленным причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ГАЗ NEXT.

В результате аварии водитель «Лады» получил тяжкие телесные повреждения и скончался в больнице. Водитель ГАЗа не пострадал.

По данному факту сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка. В ГИБДД обратились к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах в период межсезонья, соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от опасных манёвров.





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