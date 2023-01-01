В МЧС Прикамья предупредили о возможных обрывах ЛЭП и дорожных авариях 11 марта Причиной станет сильный мокрый снег Поделиться Твитнуть

В субботу, 11 марта, на территории Пермского края ожидаются неблагоприятные метеоявления: в отдельных районах пройдёт сильный мокрый снег, возможно его налипание на линиях электропередачи и ветвях деревьев, на дорогах образуется гололёд. Осложнит ситуацию сильный ветер с порывами до 15 м/с.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, в связи со сложными погодными условиями высока вероятность неблагоприятных погодных явлений с обрывами линий электропередачи, авариями на системах ЖКХ, заторами и увеличением дорожно-транспортных происшествий. Также вероятен сход снега и льда с крыш.

Спасатели рекомендуют избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, ЛЭП и стараться не парковать транспорт рядом с ними. Водителям следует соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.