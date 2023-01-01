Максим Артамонов Пермские антимонопольщики признали незаконной рекламу вейпов в Чусовом Владелицу магазина отштафуют Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское УФАС России завершило рассмотрение дела, возбуждённого по факту размещения рекламы табачных изделий на одном из зданий в Чусовом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в УФАС по региону обратилась администрация Чусовского городского округа с жалобой на рекламу вейпов на фасаде здания, в котором расположен один из местных магазинов. В рекламе упоминалось название этого магазина и его ассортимент. В Пермском УФАС посчитали, что это нарушает закон «О рекламе».

В ведомстве пояснили, что этот закон запрещает рекламировать табак, табачную продукцию, табачные изделия, курительные принадлежности, а также устройства для потребления никотинсодержащей продукции и кальяны.

В связи с этим Пермское УФАС признало рекламу магазина нарушением действующего законодательства. За нарушение в отношении владелицы торговой точки будет возбуждено административное производство, по результатом которого предпринимателю будет назначен штраф.

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