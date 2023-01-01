Максим Артамонов Пермские антимонопольщики возбудили дело из-за незаконной рекламы вейпов в Чусовом Собственницу магазина могут оштрафовать Поделиться Твитнуть

Администрация Чусовского городского округа обратилась в Управление антимонопольной службы по Пермскому краю из-за рекламы вейпов на фасаде здания, в котором расположен один из местных магазинов.



В тексте рекламы упоминалось название этого магазина и его ассортимент.



В Пермском ФАС посчитали, что это нарушает закон «О рекламе», поскольку он запрещает рекламировать табак, табачную продукцию, табачные изделия, никотинсодержащую продукцию, курительные принадлежности, а также устройства для потребления никотинсодержащей продукции и кальяны.



В связи с этим в отношении владелицы торговой точки возбуждено дело по признакам нарушения закона «О рекламе». Рассмотрение дела назначено на 10 марта. Если её вина будет доказана, то ей грозит штраф.

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