На модернизацию системы ЖКХ Пермского края удалось привлечь 3,3 млрд рублей Будет отремонтировано 193 км инженерных сетей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ утвердила программу Пермского края по модернизации коммунальной инфраструктуры с федеральной финансовой поддержкой. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

По его словам, в ближайшие два года в ЖКХ региона будет направлено 3,3 млрд руб. «В этом и следующем году отремонтируем и реконструируем 193 км инженерных сетей, что сравнимо с расстоянием от Перми до Березников», — отметил глава Прикамья.

В краевом минЖКХ добавили, что средства будут направлены на реализацию 36 проектов по обновлению коммунальных систем в 17 территориях региона.





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