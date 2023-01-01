Максим Артамонов На севере Прикамья прошла снежная гроза Необычное природное явление засняли местные жители Поделиться Твитнуть

Скриншот видео «Метеоролог и я»

Жители северных территорий Пермского края вечером 9 марта наблюдали редкое природное явление — снежную грозу. Об этом сообщает ТК «ВЕТТА» со ссылкой на проект «Метеоролог и я».

По данным синоптиков, около 18:40 на Красновишерск обрушился ливневой снег в сопровождении порывистого ветра. Из-за метели произошло ухудшение видимости (до 150-200 м). Всего было зафиксировано три мощных молнии, но из-за снегопада их едва было видно.

«Основная прелесть заключалась в грозовых разрядах. Снежная гроза — редкий гость в регионе», — сообщают синоптики.

Грозовой очаг отмечался западнее Кочёво, а один из местных жителей даже записал звук грома на камеру. В тот же день грозы отмечались также в Кировской области.

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