Елена Синица В Перми скончался замначальника краевого управления уголовного розыска Похороны Алексея Андреева состоятся сегодня Поделиться Твитнуть

В Перми скончался заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю Алексей Андреев. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», похороны состоятся сегодня.

Как отмечает издание, в разное время Алексей Андреев работал в отделе по Индустриальному району Перми, занимал руководящие посты в отделах внутренних дел по Октябрьскому и Пермскому районам. На должность заместителя начальника Управления уголовного розыска был назначен порядка десяти лет назад. Награждён орденом Мужества и именным оружием.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.