Елена Синица Между властями Пермского края и одним из крупнейших отечественных производителей сельхозтехники Ростсельмаш заключено соглашение о сотрудничестве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 10 марта, между регионом и крупнейшим отечественным производителем сельхозтехники «Ростсельмаш» было заключено соглашение о сотрудничестве. Документ подписали глава регионального минагро Павел Носков и первый заместитель генерального директора — директор центра продаж, маркетинга и сервиса предприятия Алексей Швейцов. Отметим, что заключение соглашения стало результатом плодотворной работы на форуме «Агротехнологии-2023».

По этому соглашению производитель будет поставлять в регион через дилерскую сеть на льготных условиях тракторы и определённые модели зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.

«Для нас это соглашение — не рядовая история. Мы большое внимание уделяем техперевооружению, сотрудничеству с крупными поставщиками техники. Благодарю за поддержку этой инициативы, для нас это действительно очень важно», — сказал министр Павел Носков.

Фото: министерство агропромышленности Пермского края

Он также добавил, что заключение соглашения о поставке сельхозмашин Ростсельмаш в Пермский край на выгодных для аграриев условиях является следующим этапом системной работы министерства по созданию условий для технической модернизации отрасли.

По словам Алексея Швейцова, компания видит растущий спрос на свою продукцию в регионе и заинтересована в развитии сотрудничества через поддержку сельхозпроизводителей.

Отметим, что поставки компании в регион активно растут. Только за 2022 год производитель отгрузил в регион на 27% больше комбайнов и тракторов, чем годом ранее, а в 2021-м — на 36% больше, чем в 2020 году. Наивысшая динамика достигнута в сегменте зерноуборочных машин.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал необходимость обновления техники в агропромышленной отрасли Прикамья.





«Каждый раз, когда выезжаем в территории, обязательно посещаем наши аграрные хозяйства. И на вопрос, какая мера поддержки нужна, часто слышим, что необходимы комфортные условия по лизингу. У нас большие амбиции в вопросах развития сельского хозяйства. Но при этом парк сельхозтехники у многих предприятий устарел, нуждается в обновлении, темпы которого необходимо наращивать», — акцентировал губернатор.













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