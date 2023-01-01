Елена Синица В Перми 11 марта на улице Сибирской вблизи Дома офицеров ограничат движение Оно будет приостанавливаться каждые 15 минут с 12:00 до 16:00 Поделиться Твитнуть

В субботу, 11 марта, в Перми ограничат движение транспорта на ул. Сибирской. Причина — церемония возложения цветов, посвящённая 80-летию формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. Об этом сообщает «Рифей».

Планируется прохождение караула Юнармейского Поста № 1 к месту несения вахты — речь идёт об участке от Дома офицеров до мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу.

Так, с 12:00 до 16:00 с интервалом каждые 15 минут будет приостанавливаться движение в районе Дома офицеров. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать пути объезда.

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