Трафик посетителей в пермском ТРК «Семья» 8 марта был на 4% выше прошлогоднего И на 17% выше, чем 23 февраля этого года Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

Покупательская активность в праздники 23 Февраля и 8 Марта в пермском ТРК «Семья» оказалась сопоставимой с прошлогодней. Об этом сообщили в отделе маркетинга торгово-развлекательного комплекса.

Тем не менее, в Международный женский день трафик был на 4% выше, чем год назад, а посещаемость в День защитника Отечества не смогла превысить показатели прошлого года, хотя и приблизилась к ним. В ТРК это объяснили продолжительностью февральских выходных — их было четыре, поэтому 23 февраля выраженный пик трафика не сформировался.

Если сравнивать 23 февраля и 8 марта, то в женский праздник активность покупателей была на 17% выше. Высокую загрузку отметили арендаторы на фуд-корте и рестораны.

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