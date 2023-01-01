Дело о гибели двух жителей Прикамья в раздавленной катком машине направлено в суд Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Закончено следствие по уголовному делу о резонансном ДТП, которое произошло в Пермском крае в августе 2022 года на дороге Соликамск—Красновишерск. Материалы направляются в суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

На скамье подсудимых окажется водитель большегрузного автомобиля, который в день аварии перевозил дорожный каток. По версии следствия, обвиняемый во время движения допустил превышение скорости. Из-за этого «произошли расцепка и падение груза с платформы». При этом каток рухнул на легковой автомобиль, который двигался во встречном направлении.

На месте погибли водитель и пассажир легкового авто. Ещё один человек получил травмы.





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