На трассе в Пермском крае дорожный каток стал причиной гибели двух человек Ещё двое, в том числе ребёнок, получили травмы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На трассе Красновишерск — Соликамск Пермского края 26 августа произошло смертельное ДТП. Об этом «АиФ-Прикамье» сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, в 17.10 с полуприцепа грузового автомобиля съехал дорожный каток. Он оказался на встречной полосе в тот момент, когда по ней мчался автомобиль Renault Logan. Водитель машины попытался затормозить, но не успел. В результате шофер и пассажир легковушки погибли на месте. Ещё два пассажира автомобиля, в том числе ребёнок, получили травмы, их отвезли в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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