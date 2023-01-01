В Пермском крае 9 марта стало самым тёплым днём года В пятницу повышение температуры продолжится Поделиться Твитнуть

Четверг, 9 марта, стал самым тёплым днём в Пермском крае с начала 2023 года. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. Теплее всего в регионе было в Осе , где температура превысила +3˚, в Перми было +2,7˚.

Осадки отмечались почти везде, в центральных районах слабые, на юге и на севере более сильные: в Чердыни выпало 7 мм в виде снега, в Чернушке — 6 мм в виде мокрого снега и дождя. Ветер усиливался до 13-15 м/с

В пятницу, 10 марта, повышение температуры продолжится. Ожидается, что столбики термометров поднимутся, в том числе в Перми, до +6.

Наиболее сильные осадки ожидаются вдоль линии Глазов — Кудымкар — Березники. Там уже начался сильный снегопад. Всего за сутки здесь может выпасть до 20-25 мм, прирост снежного покрова составит 15-20 см. Отмечается, что снегопад будет при слабом ветре, поэтому возможно сильное налипание снега на провода и деревья. На юге края к вечеру ветер может усилиться до 18 м/с.

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