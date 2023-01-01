В спецоперации на Украине погиб 39-летний мобилизованный ветеран МВД из Пермского края Похороны военнослужащего состоялись 9 марта Поделиться Твитнуть

В ходе СВО на Украине погиб житель д. Семичи Краснокамского округа Прикамья Дмитрий Поляков. Об этом сообщили в окружной администрации.

Дмитрий Поляков родился 4 марта 1983 года, окончил Удмуртский государственный университет, в 2001-2003 годах проходил службу в Вооруженных силах России в должности командира танка, затем до 2020 года проходил службу в отделе внутренних дел, стал ветераном ОВД.

26 сентября 2022 года Дмитрий был призван по мобилизации на СВО, в январе 2023 года ему присвоили офицерское звание «лейтенант», а 20 февраля он погиб.

У Дмитрия остались жена и двое детей.

Похороны военнослужащего состоялись 9 марта.

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