Андрей Стрельцов
«Парма» обыграла БК «Самара»
Эта победа позволила пермякам упрочить лидерство в своей группе
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» на своей площадке встретилась с соседом по турнирной таблице БК «Самара». Итог поединка 72:67 в пользу подопечных Евгения Пашутина.
В составе победителей особо отличился разыгрывающий Александр Платунов. Он набрал за игру 17 очков.
«Парма» укрепила свое лидирующее положение в турнирной таблице команд, разыгрывающих места с 7 по 12. Уже 12 марта пермская команда сыграет в Перми против красноярского «Енисея».
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