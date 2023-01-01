Елена Синица В Прикамье ожидаются снегопады и оттепель до +5 градусов Такую погоду можно ждать уже 10 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, в Пермский край придёт заметное потепление. Так, в ночь на 10 марта в южных районах региона будет слабая оттепель 0…+2˚, по северу будет -1…-4˚,

К утру в регионе стоит ждать мокрый снег и порывы ветра до 15-17 м/с. К середине дня потеплеет до +4…+5˚ по южным районам края и в Перми, на севере будет 0…-2˚. В Перми начнётся интенсивное таяние снега, однако к вечеру выпадет до 8 мм осадков. Также усилится ветер — до 18 м/с.

В субботу, 11 марта, ожидается похолодание с переходом температуры через 0˚, что может привести к образованию сильной гололедицы.

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