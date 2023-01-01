Максим Артамонов В Пермском крае для координаторов центров помощи участникам СВО и их семьям проведут семинары Обучение начнётся с 14 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для координаторов и консультантов центров помощи участникам спецоперации и их семьям проведут серию семинаров, которые начнутся с 14 марта. Первый семинар будет посвящён мерам соцподдержки, затем чиновники расскажут про медпомощь и реабилитацию участников спецоперации, предоставление образовательных услуг и решение нестандартных вопросов. Об этом сообщил министр социального развития Пермского края Павел Фокин.

Он напомнил, что на сегодняшний день в муниципалитетах Пермского края открыты центры помощи мобилизованным и их семьям. Кроме того уже создан чат для координаторов и брошюра, в которой собраны все рекомендации по работе с участниками СВО.

«Система помощи запущена, центры в территориях работают, координаторы определены. Наша задача сейчас с ними выработать в системном формате решение всех вопросов. Проблемы, безусловно, существуют, и их нужно решать адресно. Поэтому наша задача сейчас — подготовить консультантов», — сказал чиновник.

Павел Фокин добавил, что изменился характер вопросов, с которым обращаются родственники мобилизованных и сами участники СВО. Если раньше в первую очередь вопросы касались социальной поддержки, то сейчас возникают вопросы бытового характера, и здесь «муниципалитеты активно помогают». Например, вопросы устройства в детские сады.

«Обращаются достаточно много. Ключевая история для нас в том, что мы инициативно выходим на семьи. Мы знаем на кого выходить и по каким вопросам работать. По большому счёты мы вышли ко всем семьям. Сегодня уже обсуждался вопрос формирования (социальных -ред.) паспортов. У нас на каждую семью такой паспорт сделан, мы работаем с ними индивидуально», — сообщил чиновник.

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