Семьи мобилизованных обратились к властям Прикамья за решением почти 6 тысяч вопросов Большинство обращений было связано с оформлением мер поддержки Поделиться Твитнуть

У семей мобилизованных граждан Пермского края выявлена потребность в решении более 5,8 тыс. вопросов, поступивших через социальных участковых и территориальные отделы профильного краевого министерства. Об этом сообщил глава минсоцразвития Прикамья Павел Фокин.

По словам чиновника, более 500 семей обратились за решением бытовых проблем (привезти дрова, доставить лекарства, помочь с уходом за пожилыми родителями, отремонтировать печь, электропроводку и пр.). Ещё поступило почти 1,3 тыс. обращений с просьбами в решении юридических вопросов, 280 – в оказании психологической помощи, около 3,7 тыс. раз – в оформлении мер поддержки.

Напомним, частичная мобилизация в России была проведена осенью 2022 года. По оценкам министра обороны РФ, было призвано около 300 тыс. человек. Информация о количестве мобилизованных жителей Пермского края не разглашается.

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