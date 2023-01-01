Глава краевого минкульта рассказала, какие экспонаты Пермской галереи ждёт «двойной переезд» И почему музей закрывается за несколько месяцев до сдачи нового здания Поделиться Твитнуть

Алла Платонова

Илья Радченко

Во время прямой линии в рамках проекта «Пермский край в прямом эфире» 9 марта министр культуры Пермского края Алла Платонова ответила на многочисленные вопросы о предстоящем переезде Пермской художественной галереи и её закрытии для зрителей с 1 октября.

По словам министра, строительство нового музейного здания на «Заводе Шпагина» идёт по плану; уже начались отделочные работы в цокольном этаже, а после закрытия теплового контура, что ожидается буквально на днях, отделка пойдёт по всему зданию. В декабре новый дом для Пермской галереи должен быть сдан «под ключ»: со всей отделкой, оборудованием и мебелью.

В то же время Алла Платонова объяснила, что экспозиция в Спасо-Преображенском соборе закрывается заранее, с 1 октября, потому что перед переездом необходима сложная профессиональная упаковка экспонатов. При всех манипуляциях с экспонатами по закону требуется присутствие хранителя коллекции; таких людей мало, поэтому упаковывать много экспонатов одновременно невозможно. После этой долгой и тщательной упаковки, которая займёт несколько месяцев, потребуется примерно четыре месяца физической доставки экспонатов на новое место хранения, то есть непрерывного движения грузовых машин.

Дополнительные средства, которые минкульт испрашивает из бюджета (66 млн руб., о которых писал «Новый компаньон»), по словам министра, предназначены в первую очередь на закупку упаковочных материалов; их требуется много, причём разных для разных экспонатов.

По поводу «двойного переезда», то есть перевозки части коллекции в новое арендованное здание на ул. Окулова, 80, Алла Платонова сообщила, что речь идёт о тех экспонатах, которые легко перенесут подобную процедуру, поскольку им не требуются особые условия для хранения, например, фарфор. Эти предметы будут храниться во временном помещении нераспакованными.

Кроме того, министр надеется, что, если всё пойдёт по плану, работу музея для зрителей в здании собора удастся продлить на неделю или две.

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