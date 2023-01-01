В Перми после сбоя возобновили работу приложения такси «Яндекс Gо» и Uber Сбои фиксировались и в работе сервисов доставки еды Поделиться Твитнуть

Доступ к сервису «Яндекс Go» (заказ такси и еды вновь доступен), об РИА Новости сообщили в компании Яндекс.

В четверг днём пользователи стали жаловаться на сбои в работе сервисов заказа такси «Яндекс Go» и Uber, а также сервисов доставки еды «Яндекс Лавка» и «Яндекс Еда» во многих городах РФ, в том числе в Перми.

«Наши специалисты восстановили доступ к «Яндекс Go» — сейчас снова можно заказать такси и еду, — говорится в сообщении компании. Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями оформления заказа и приносим свои извинения за неудобства. Партнерам будут оказаны меры поддержки в связи с временной недоступностью сервиса».

В Яндексе также отметили, что восстановлена и работа Uber.

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