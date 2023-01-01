В Перми после сбоя возобновили работу приложения такси «Яндекс Gо» и Uber
Сбои фиксировались и в работе сервисов доставки еды
Доступ к сервису «Яндекс Go» (заказ такси и еды вновь доступен), об РИА Новости сообщили в компании Яндекс.
В четверг днём пользователи стали жаловаться на сбои в работе сервисов заказа такси «Яндекс Go» и Uber, а также сервисов доставки еды «Яндекс Лавка» и «Яндекс Еда» во многих городах РФ, в том числе в Перми.
«Наши специалисты восстановили доступ к «Яндекс Go» — сейчас снова можно заказать такси и еду, — говорится в сообщении компании. Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями оформления заказа и приносим свои извинения за неудобства. Партнерам будут оказаны меры поддержки в связи с временной недоступностью сервиса».
В Яндексе также отметили, что восстановлена и работа Uber.
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