В Перми женский коуч Павел Раков призвал клиенток отправлять своих мужей на СВО Поделиться Твитнуть

Женский консультант Павел Раков на семинаре в Перми дал советы его участницам, как сделать из мужчины «тестостероновую машину». По мнению Ракова, его просто нужно отправить на специальную военную операцию. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на видео тренинга, опубликованного telegram-каналом Mash.

По мнению психолога, участие в СВО добавит современным мужчинам «гормона мужества», и призывает клиенток самим брать своих возлюбленных за руку и вести в военкомат, откуда их отправят на фронт.

«Если он не хочет в военкомат, скажите, что знаете, где мужчина живёт. Так и скажите: адрес и где работает», — продолжил психолог. Он также призвал слушательниц не унывать, если их избранники погибнут. Ведь в этом случае государство заплатит вдове немалую сумму.

«Я рекомендую на эти деньги памятник ему поставить, а не одежду себе красивую купить», — посоветовал Раков.

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