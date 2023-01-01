Чиновники Пермского края вернулись из короткой поездки в Северодонецк Поделиться Твитнуть

В Северодонецке (ЛНР) в короткой поездке побывали зампредседателя правительства Пермского края Александр Борисов, замминистра общественной безопасности Альберт Марданов, сопредседатели регионального штаба ОНФ Алексей Мельников и Михаил Суханов, а также председатель краевого отделения СЖР Игорь Лобанов. Об этом сообщает perminfo.com.

Вице-премьер провёл совещание с главой города, членами правительства ЛНР, представителями Корпорации развития регионов по восстановлению жилфонда и социально-инженерной инфраструктуры.

«Жизнь в Северодонецке постепенно нормализуется... Появились автозаправки, магазины, почта. Работают школа и больница. Уже расчищены от уничтоженной техники почти все улицы и проезды. Появилась сотовая связь и интернет. Возобновляется газоснабжение. Идёт восстановление внутриквартальных сетей. Но до полного восстановления, конечно же, ещё очень и очень далеко», — говорится в сообщении. Отмечается, что многие дома будет уже невозможно сделать пригодными к проживанию, их придётся сносить.

Также жителям Северодонецка был передан гуманитарный груз: продукты питания, предметы первой необходимости, аптечки, городской школе — ноутбуки, книги для библиотеки, больнице — новые акушерские койки, местному военкомату — автомобиль УАЗ и компьютерная техника.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.