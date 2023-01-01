Максим Артамонов В Пермском крае депутатов Заксобрания будут лишать мандатов за прогулы Парламентарии рассмотрят соответствующий законопроект в марте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае депутаты рассмотрят региональный закон «О статусе депутата Законодательного собрания». Об этом сообщается в telegram-канале краевого парламента.

Если этот закон будет принят, то основанием для досрочного прекращения полномочий депутата может быть отсутствие парламентария на заседаниях краевого парламента в течение шести месяцев подряд без уважительной причины.

Кроме того, депутаты, осуществляющие свои полномочия без отрыва от основной деятельности, будут представлять сведения о доходах в специальную комиссию регионального парламента в течение четырёх месяцев со дня избрания, а также не позднее 1 апреля в случае совершения крупных сделок депутатом и членами его семьи.

Сведения о доходах парламентариев должны будут публиковаться на официальном сайте не позднее 1 июня в виде обобщённой информации без указания персональных данных.

Парламентарии должны рассмотреть законопроект на мартовском заседании Заксобрания в двух чтениях.

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