Елена Синица
В Кировском районе Перми молодой человек на ходу вышел из автобуса
Это произошло 9 марта
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Сегодня, 9 марта, в Кировском районе Перми молодой человек на ходу вышел из автобуса №20. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на очевидцев произошедешего.
Как рассказал очевидец, пассажир вылез через форточку между автобусными остановками «Волгодонская» и «Маршала Рыбалко». Судя по имеющимся кадрам, молодой человек получил серьезные травмы. Пассажирам пришлось дожидаться следующего автобуса.
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