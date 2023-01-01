Елена Синица В Кировском районе Перми молодой человек на ходу вышел из автобуса Это произошло 9 марта Поделиться Твитнуть

Фото: ТК ВЕТТА

Сегодня, 9 марта, в Кировском районе Перми молодой человек на ходу вышел из автобуса №20. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на очевидцев произошедешего.

Как рассказал очевидец, пассажир вылез через форточку между автобусными остановками «Волгодонская» и «Маршала Рыбалко». Судя по имеющимся кадрам, молодой человек получил серьезные травмы. Пассажирам пришлось дожидаться следующего автобуса.

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