Максим Артамонов В Пермском крае работнику пилорамы выплатят более 370 тысяч рублей за потерю глаза на производстве Рабочий смог добиться компенсацию только после обращения в суд Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Пермского краевого суда

Пермский краевой суд оставил без изменений решение Ординского районного суда, который обязал руководителя ООО «Союзлеспром» выплатить работнику пилорамы, потерявшему глаз на производстве, 370 тыс. руб. Ответчик пытался обжаловать это решение, но безуспешно.

Инцидент произошёл в ноябре 2021 года. Работник пилорамы ООО «Союзлеспром» получил травму, когда с помощью зубила и молотка выколачивал из ленты пилорамы сломавшийся подшипник. Во время работы он был без защитных очков, и один из осколков попал ему в левый глаз. После инцидента директор фирмы отправил сотрудника в больницу и попросил сказать врачам, что это была бытовая травма.

Мужчину лечили в больнице Перми — ему сделали две операции.

Выступившая на суде жена потерпевшего сообщила, что владелец пилорамы отказался добровольно компенсировать затраты на лечение и постоянные поездки в Пермь. В связи с этим работник написал заявление в прокуратуру и Государственную инспекцию труда Пермского края.

В итоге Ординский районный суд обязал работодателя выплатить потерпевшему 350 тыс. руб. в качестве компенсации морального ущерба и 21 334 тыс. руб. за материальный вред.

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