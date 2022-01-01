Максим Артамонов Житель Пермского края отсудил 370 тыс. рублей за производственную травму Он лишился глаза во время работы на пилораме Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

По решению Осинского районного суда бывший сотрудник ООО «Союзлеспром» получит 370 тыс. рублей за производственную травму, которую получил, работая на пилораме. Теперь у мужчины полностью не видит глаз. Об этом пишет краевая газета «Звезда» со ссылкой на суд.

Потерпевшему должны выплатить 350 тыс. руб. в качестве компенсации морального ущерба и 21 334 тыс. руб. за материальный вред.

Как установил суд, происшествие случилось ещё в ноябре 2021 года. Работник пилорамы ООО «Союзлеспром» получил травму, когда с помощью зубила и молотка выколачивал из ленты пилорамы сломавшийся подшипник. Во время работы он был без защитных очков, и один из осколков попал ему в левый глаз. После инцидента директор фирмы отправил сотрудника в больницу и попросил сказать врачам, что это была бытовая травма.

Мужчину лечили в больнице Перми — ему сделали две операции.

Выступившая на суде жена потерпевшего сообщила, что владелец пилорамы отказался добровольно компенсировать затраты на лечение и постоянные поездки в Пермь. В связи с этим работник написал заявление в прокуратуру и Государственную инспекцию труда Пермского края.

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