Максим Артамонов В ГУФСИН по Пермскому краю опровергли факт массовых беспорядков в колонии О бунте в ИК-29 сообщили правозащитники Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным пермского правозащитного издания «Борись!», которое возглавляет бывший член Общественной наблюдательной комиссии Пермского края, журналистка Оксана Асауленко, в ИК-29 произошёл бунт осуждённых против администрации.

«Крушили, ломали мебель. Судя по всему, восстали те, кто в штрафных помещениях, а в этой колонии же всегда забито всё. Был спецназ. Сначала стали обращаться родственники, которые опасаются, что теперь под этим предлогом отменят вообще все свидания», — сообщает издание.

«Новый компаньон» обратился за комментарием в ГУФСИН России по Пермскому краю.

В ведомстве назвали опубликованную информацию «фейком». Приводим ответ пресс-службы:

«Информация, изложенная в сообществе ВКонтакте, не соответствует действительности. Массовых беспорядков в ИК-29 не было и нет. Информация фейковая, выложена с целью дискредитации учреждений уголовно-исполнительной системы», — рассказали в ведомстве.

ИК-29 — это мужская колония общего режима для ранее не судимых. В ней содержатся 793 человека.

Напомним, в этой колонии отбывает наказание бывший депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов — за езду в пьяном виде, оскорбление полицейских и нападение на представителей власти. В начале этого года в ИК-29 побывал уполномоченный по правам человека Игорь Сапко. После визита в колонию омбудсмен остался доволен поездкой. По его словам, «условия содержания в колонии удовлетворительные».

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