Максим Артамонов Солистка пермского балета Ульяна Мокшева устроилась в Большой театр Она будет выступать в составе первого кордебалета Поделиться Твитнуть

Фото: Андрей Чунтомов

Как сообщает пресс-служба Пермского академического театра оперы и балета им. Чайковского, солистка Ульяна Мокшева трудоустроилась в Большом театре. Она будет выступать в составе первого кордебалета.

По словам руководителя балетной труппы Антона Пимонова, «пермский балет является одной из лучших компаний в мире, с талантливыми молодыми танцовщиками и балеринами в труппе», и «поэтому неудивительно, когда нашим артистам делают предложения столичные театры».

«Я очень люблю Пермский театр. У нас отличный коллектив, сплочённый и тёплый. Всё это время мне было безумно приятно работать с педагогами — профессионалами своего дела. Я уезжаю с глубоким пониманием того, как много дал мне театр, и с огромной благодарностью. Знаю, что мои коллеги и зрители готовы встречаться намного чаще. Поэтому желаю театру возможности больше и чаще ставить балет!» — рассказала Ульяна Мокшева.

Ульяна Мокшева — выпускница Пермского государственного хореографического училища 2021 года. Её приняли в балетную труппу Пермского театра оперы и балета.

В прошлом году она стала солисткой балета, а 4 марта нынешнего года состоялся её дебют в заглавной партии в «Анюте», одобренный постановщиком Владимиром Васильевым.

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