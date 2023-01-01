Начался снос двух аварийных домов в Перми Расчистку площадок планируется завершить до середины апреля Поделиться Твитнуть

Начался демонтаж аварийных многоквартирных домов по ул. Сусанина, 3 в Индустриальном районе и ул. Советской, 128а в Ленинском районе Перми. Об этом сообщили в управлении жилищных отношений мэрии.

Дом № 3 по ул. Сусанина — двухэтажный двухподъездный дом, построенный в 1953 году. В нём проживало 34 человека. Двухэтажный дом № 128а по ул. Советской был возведён в 1917 году. Там жили 17 человек. При расселении жителям были предоставлены иные жилые помещения либо денежное возмещение.

Снос домов и расчистку площадок планируется завершить до середины апреля.

Напомним, за 2022 год в Перми было снесено 65 домов общей площадью более 47 тыс. кв. м.

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