Елена Синица В Перми УФАС завело дело из-за рекламы юридической компании в интернете Организации грозит штраф до 500 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба Пермского УФАС, ведомства обнаружило в интернете подозрительную компанию. Она распространялась через «2ГИС». По мнению антимонопольщиков, она содержала информацию, привлекающую внимание к услугам пермской юридической компании ООО Правовая группа «Банкротовъ». В тексте рекламы, направленной на продвижение организации на рынке, среди прочего указано: «Гарантия лучшей цены».

По закону в рекламе не должны быть использованы сведения о преимуществах товара. Уточняется, что употреблять в рекламе слова со сравнительным значением («лучший», «первый», «номер один») можно, если указан конкретный критерий сравнения, и он объективно подтвержден.

В данном случае сравнительная формулировка была, но какой-либо информации о том, по какому критерию проводится сравнение и подтверждено ли это, не было.

Следовательно, в этой рекламе содержатся признаки нарушения Закона о рекламе, что стало поводом для возбуждения дела. Если юридическая компания будет признана виновной в нарушении Закона о рекламе, ей грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

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