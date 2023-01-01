Елена Синица В Перми 20 марта пройдет форум «Код счастья Прикамья» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба технопарка «Morion Digital»

В Перми 20 марта, в Международный день счастья, на площадке Morion Digital будет организован форум «Код счастья Прикамья». В мероприятии предлагают поучаствовать всем тем, кому интересен взгляд на счастье представителей различных сообществ: инноваторов, предпринимателей, деятелей культуры, образования, медицины.

«Есть ли в жизни счастье? Как стать счастливым? Любит ли счастье тишину или о нем можно и нужно говорить? Как сделать так, чтобы счастливых моментов было больше? Чем измерить счастье? Как им делиться? Как учить счастью и можно ли ему научиться? Где черпать вдохновение для счастья?», — на эти и многие другие вопросы ответят спикеры форума





В рамках форума будут работать три секции: «Образование и счастье», «Культура и счастье» и «Будущее, мозг и физиология счастья». Гости могут принять участие во всех трех секциях или выбрать для посещения наиболее интересующие их направления.





С программой форума можно ознакомиться здесь.

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