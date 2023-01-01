Максим Артамонов В центре Перми образовалась пробка из-за ДТП на трамвайных путях Движение встало более чем на час Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 9 марта на перекрёстке улиц Крисанова и Петропавловской образовалась пробка из трамваев в связи с ДТП на путях. Были задержаны трамваи №4, 5 и 7. Об этом в соцсетях написали очевидцы.

Авария произошла в 9:03, а в 10:07 движение было восстановлено.

Как уточняет perm.aif.ru с ссылкой на perm.aif.ru в «Пермгорэлетротранс», сейчас движение трамваев восстановлено.

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