Британская журналистка впечатлилась полками магазинов в Перми на фоне санкций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Журналистка Daily Mail Сью Рид опубликовала статью, в которой поделилась впечатлениями от жизни в России через год после санкций. В частности, она поговорила с жителями Перми, у которых узнала ситуацию с ассортиментом в магазинах и коммунальными счетами.

Рид пришла к выводу, что пока в британских супермаркетах нарастает дефицит продуктов, в России подобных проблем нет. Судя по фотографиям из магазинов и фудкортов города, «хвалёные западные санкции» не оказывают сильного воздействия на Россию.

«Дешёвая энергия в богатой газом стране позволяет выращивать овощи в теплицах даже самой суровой зимой. К тому же, Россия может импортировать большое количество фруктов из дружественных стран с более тёплым климатом, таких как Иран», — рассказала Рид.

Кроме того, отметила сотрудник британского СМИ, русским не приходится беспокоиться по поводу отопления, бензина и дизельного топлива, ставших в Великобритании роскошью. На смену закрывшимся европейским брендам одежды пришли российские производители. Рид заключает, что всё увиденное заставляет задуматься — кто же на самом деле выиграл экономическую войну.

«Простой народ в России почти ничего не заметил. В магазинах полно всего, что ему нужно и хочется», — привела журналистка слова собеседников.

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