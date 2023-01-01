Олег Антонов Жители Прикамья стали больше употреблять крепкого алкоголя А продажи вина за год снизились Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае розничные продажи крепкого спиртного увеличились в 2022 году на 8,1%, до 7,9 л на человека в год, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Также увеличились продажи пива на 4,4% до 62,5 л. Потребление же вина в Прикамье снизилось по сравнению с 2021 годом на 3,2%, до 5,8 л на человека.

Для сравнения: в среднем по России потребление крепкого алкоголя увеличилось за год на 7,5%, до 6,8 л. В то же время потребление пива не изменилось и осталось на уровне 52,2 л на человека, а потребление вина снизилось на 5,5% до 6,2 л.

Аналитики использовали данные Росалкогольрегулирования о розничных продажах спиртосодержащей продукции в натуральном выражении. К крепкому алкоголю были отнесены водка, коньяк и ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25%, к винодельческой продукции — тихие и игристые вина, включая ликерное и фруктовое вино, а также винные напитки. Пивная продукция включает в себя пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Данные об объемах розничной реализации алкоголя были сопоставлены со среднегодовой численностью населения за рассматриваемые периоды.

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