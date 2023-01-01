Из-за ремонта сетей 8 марта четыре автобусных маршрута в Перми пустили в объезд Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Перми 8 марта автобусные маршруты №4, 27, 40 и 59 пустили в объезд закрытого участка ул. Геологов. Машины перенаправлены на ул. Чердынская. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Причина закрытия проезжей части ул. Геологов — ремонтные работы, которые проводит ресурсоснабжающая компания. Ориентировочно они продлятся до 18:00.

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