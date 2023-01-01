В Пермском крае 66% женщин считают карьеру своим приоритетом Трудоголиками могли бы себя назвать 69% пермячек Поделиться Твитнуть

Служба исследований hh.ru проанализировала женские резюме о поиске работы и выяснила, насколько поведение жительниц Пермского края на рынке труда отличается от поведения мужчин.

— Так, средняя зарплата, которую женщины из Пермского края указывают в своих резюме, составляет 35 тыс. руб. Ожидания мужчин выше на 15 тыс.

— Самая популярная профессия среди женщин Прикамья — менеджер по продажам, а среди мужчин — водитель.

— Женщины лишь на 5% реже мужчин называют работу и карьеру своим ключевым приоритетом (66% против 71%).

— Женщины более активны в поиске работы: среди них 53% предпочитают откликаться на вакансии самостоятельно. Среди мужчин так себя ведут только 43% опрошенных.

— Планируя сменить профессию, женщины чаще всего рассматривают в качестве новой сферы деятельности «ИТ, интернет, телеком» (18%), «Административный персонал» (9%) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (7%). Мужчины совпадают только по первому пункту: им интересны сферы «ИТ, интернет, телеком» (33%), «Высший менеджмент» (6%) и «Транспорт, логистика» (5%).

— И мужчины, и женщины страдают от профессиональной деформации, однако проявляется она по-разному. Так, мужчины чаще всего становятся более циничными (38%), а у женщин развивается сверхсильное чувство ответственности (36%).

— Женщины чаще мужчин считают себя трудоголиками — 69% против 60%. При этом мужчины на 4% чаще работают больше восьми часов в день и на 8% чаще работают в выходные.

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