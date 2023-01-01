С 1 апреля тревожными кнопками оснастят автобусы маршрута №68 в Перми Перевозчики ещё 30 маршрутов тестируют систему Поделиться Твитнуть

ООО «Волгабас Волжский»

С 1 апреля кнопками экстренного вызова сотрудников Росгвардии будет оборудован подвижной состав автобусного маршрута №68. Как пояснили в пресс-службе мэрии, к обслуживанию маршрута со следующего месяца приступит муниципальный перевозчик, а его автобусы и трамваи в обязательном порядке оснащаются такими системами безопасности.

В дептрансе напомнили, что сейчас тревожная кнопка есть во всех трамваях и на автобусах №3, №8, №10, №30, №36, №50, №62 и №63.

Отмечается, что за прошлый год сотрудниками Росгвардии было осуществлено около 150 оперативных выездов, связанных с нахождением пассажиров в салонах в нетрезвом виде, конфликтами между пассажирами.

В мэрии отметили, что тревожные кнопки будут распространяться и среди других перевозчиков. В настоящее время ещё порядка 30 маршрутов тестируют систему.





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