Максим Артамонов В Перми «тревожные» кнопки для вызова росгвардейцев установили во всех муниципальных автобусах Водитель автобуса или трамвая сможет вызвать силовиков при возникновении внештатных ситуаций Поделиться Твитнуть

В Перми завершилась установка «тревожных» кнопок в муниципальных автобусах, и теперь они будут действовать на всех муниципальных маршрутах. К такой системе полностью подключены автобусы маршрутов № 3, 8, 10, 36, 50, 62 и 63 и трамваи 9 маршрутов. Все маршруты — муниципальные. Об этом сообщает «Текст» со ссылкой на дептранс.

Если в салоне автобуса или трамвая возникнет внештатная ситуация, то водитель сможет вызвать росгвардейцев по просьбе пассажиров или контролёров. Прибытие сотрудников Росгвардии на место вызова позволит предотвращать конфликты в салоне и защищать как пассажиров, так и водителей, говорят чиновники.

Среднее время простоя транспорта при вызове росгвардейцев не будет превышать 12 минут.

Автобусы частных перевозчиков также будут подключены к такой системе.

С прошлого года росгвардейцы стали одними из самых востребованных сотрудников в общественном транспорте Перми. В 2022 году городские власти увеличили количество контролёров, подняли плату за проезд и штрафы за безбилетный проезд, а также привлекли Росгвардию для борьбы с «зайцами». Помимо этого, летом прошлого года чиновники рассказали, что «умные» остановки будут представлять собой островки безопасности: они будут оборудованы камерами наблюдения и кнопками вызова Росгвардии.

Впервые в России инициатива оборудовать «тревожные кнопки» на общественном транспорте была озвучена в мае 2018 года. Тогда вневедомственная охрана Росгвардии запустила в российских регионах специальный проект. Кроме общественного транспорта, «тревожные кнопки» планировалось установить также в автомобилях скорой помощи из-за участившихся случаев нападения на медиков.

Предполагалось, что до 2023 года такими кнопками будет оснащён весь общественный транспорт в крупных городах России.

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