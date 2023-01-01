В Пермском крае на конкурс социальных проектов НКО подано 195 заявок Запрошенная сумма грантов превысила 235 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в Прикамье завершился приём заявок на региональный конкурс социальных проектов НКО, которые будут реализовываться на территории края. Победители смогут рассчитывать на предоставление грантов губернатора.

Всего было подано 195 заявок по всем 13 направлениям грантовой поддержки. 126 заявок подали пермские НКО, 69 — организации 24 других муниципальных образований Пермского края.

Больше всего заявок (41) зарегистрировано по направлению «Охрана здоровья, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта», 35 — по деятельности в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания, 21 — по поддержке проектов в области науки, образования, просвещения, 20 — по социальной поддержке отдельных категорий граждан.

Общая запрошенная сумма грантов составила 235,6 млн руб. А общая сумма поданных на конкурс проектов, включая софинансирование превысила 369 млн руб.

Самый дорогостоящий проект оценён в 6,2 млн руб., а самый бюджетный — в 71,8 тыс. руб.

Напомним, общий грантовый фонд конкурса в 2023 году составляет 120,1 млн руб. Из них 56,9 млн руб.— средства регионального бюджета, еще 63,2 млн руб. направлены Фондом президентских грантов.

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