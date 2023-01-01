Начался приём заявок на региональный конкурс социальных проектов пермских НКО Заявки принимаются до 2 марта Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в Прикамье начался приём заявок на региональный конкурс социальных проектов НКО, которые будут реализовываться на территории края. Победители смогут рассчитывать на предоставление грантов губернатора.

Организаторы отмечают, что принять участие в конкурсе могут проекты в сферах образования, науки, культуры, а также направленные на патриотическое воспитание, работу с молодёжью, повышение правовой и финансовой грамотности, улучшение жизни различных категорий населения. Также принимаются заявки на поддержку инициатив в области охраны окружающей среды, благотворительной и волонтёрской деятельности, популяризации здорового образа жизни и спорта.

Общий грантовый фонд конкурса в 2023 году составляет 120,1 млн руб. Из них 56,9 млн руб.– средства регионального бюджета, еще 63,2 млн руб. направлены Фондом президентских грантов. Это несколько меньше, чем в 2022 году. Тогда грантовый фонд составлял 123 млн руб. (61,4 млн — региональные средства, 61,6 млн — федеральные).

Заявка на конкурс подается организацией через индивидуальный кабинет в электронной форме на портале грантыгубернатора59.рф до 2 марта.

Отмечается, что для того чтобы получить грант, заявители должны подробно проработать план реализации проекта и подтвердить его социальную значимость как для целевой аудитории, так и для жизни региона.

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