Фонд губернаторских грантов готовится к старту регионального конкурса социальных проектов Подробная информация в ближайшее время появится на портале грантыгубернатора59.рф Поделиться Твитнуть

В начале лета в Прикамье начнётся приём заявок на региональный конкурс по предоставлению грантов губернатора Пермского края социально ориентированным некоммерческим организациям. Об этом сообщили в Фонде губернаторских грантов.

На конкурс, как обычно, могут быть представлены социальные проекты, направленные на улучшения в различных сферах жизни, в том числе на поддержку ветеранов, патриотическое воспитание детей и молодёжи, деятельность в сфере образования, науки и культуры, пропаганды здорового образа жизни и пр.

Грантовый фонд в 2022 году составит 123 млн руб., из них 61,4 млн руб. — региональные средства и 61,6 млн руб. — средства Фонда президентских грантов.

Отбором заявок займётся координационный совет. Указ о его создании с положением и составом глава Прикамья Дмитрий Махонин подписал 13 мая. Председателем новой структуры назначен Леонид Политов, первый замруководителя администрации губернатора. Его заместителем стал директор департамента общественных проектов администрации губернатора Евгений Хузин. В списке членов совета — 21 человек.

Подробная информация о конкурсе в ближайшее время появится на портале грантыгубернатора59.рф

Напомним, в августе 2021 года итоги прошлого конкурса губернаторских грантов для НКО вызвали бурную реакцию. Среди победителей не оказалось известных, системообразующих НКО социальной направленности, а самые высокие экспертные оценки и самые крупные гранты получили спортивные организации.





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