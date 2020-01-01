Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Не все вписались в новые правила» Конкурс губернаторских грантов для НКО вызвал бурную реакцию Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд грантов губернатора Пермского края собрал 26 августа специальную пресс-конференцию

Кипение страстей вокруг результатов конкурса губернаторских грантов для некоммерческих организаций — большая неожиданность для наблюдателей. Казалось бы, конкурс проходит ежегодно, стал рутиной… Но нынче он вдруг был объявлен «первым», среди победителей не оказалось известных, системообразующих НКО социальной направленности, а самые высокие экспертные оценки и самые крупные гранты получили спортивные организации.

Организации, которые традиционно заявлялись на губернаторские гранты и получали их, а в этом году вдруг не получили, — не какие-то «однодневки-грантожорки», а очень уважаемые НКО, много сделавшие и для социальной поддержки населения, и для становления некоммерческого сектора в Прикамье, такие как «Центр ГРАНИ», фонд «Счастье жить» или «Территория семьи».

Обсуждение события в соцсетях вышло столь бурное, что Фонд грантов губернатора Пермского края собрал 26 августа специальную пресс-конференцию, в которой приняли участие директора фонда Елена Малкова, её заместитель Ольга Муравейская, а также директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин, член координационного совета грантового конкурса Сергей Бритвин и участница конкурса Анна Отмахова — руководитель некоммерческой организации «Бессмертный полк. Пермь», получившей грант на реализацию проекта «Забытый солдат 2».

Спикеры разъяснили представителям прессы суть конфликта. Дело в том, что конкурс впервые проводится не администрацией губернатора, а специально созданным фондом — сторонней организацией-оператором. В этом смысле он действительно первый. Работа фонда и в целом организация конкурса полностью копирует условия конкурса грантов президента РФ, и это не случайно: Фонд президентских грантов является партнёром пермского «коллеги», удваивая грантовый фонд, — на каждый рубль из бюджета Пермского края приходится ещё один рубль из федерального бюджета.

Для оценки проектов был собран экспертный совет, при этом экспертов из Пермского края в нём было всего половина, остальные — из других российских регионов. Каждый проект оценивали два эксперта, выбранных системой на основании генератора случайных чисел. Эксперты оценивали проекты по десяти критериям, и максимальная оценка по каждому пункту составляла десять баллов, следовательно, максимальный балл, который может получить проект, — 100. Если итоговые оценки двух экспертов демонстрировали разницу более чем в 30 баллов, экспертиза признавалась подлежащей корректировке и назначался третий эксперт.

Победителей определял координационный совет, который устанавливал проходной балл и «отсекал всё лишнее»: так, одна из организаций-победителей грант не получила, поскольку выяснилось, что ей уже выдали другой грант на тот же самый проект.

Всего на конкурс было подано 392 проекта, сумма запрашиваемых средств составила 589 млн руб. После технической проверки документации 365 заявок были допущены до независимой экспертизы. Елена Малкова уточнила, что техническая экспертиза была максимально мягкой и доброжелательной: организации, в документах которых были найдены недочёты, получали возможность их исправить.

Победителями стали 87 проектов, сумма грантов составила более 88 млн руб.

Состав грантополучателей, победивших в конкурсе, существенно обновился. 59 организаций-победителей ранее не участвовали в аналогичных пермских конкурсах, 41 организация не имела опыта подачи заявки на конкурс грантов президента Российской Федерации, а 23 НКО вообще впервые выиграли грант на реализацию проекта.

Из 15 номинаций по количеству победителей лидируют «Охрана здоровья, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта» — 14 проектов, «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» — 14 проектов и «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» — 11 проектов.

Чемпионом по рейтингу и сумме полученного гранта стал спортивный клуб айкидо «Династия», который с баллом 88,25 получил грант в 5 635 828 руб. на реализацию проекта «Ресурсный центр «Пермская академия айкидо», подразумевающего создание в Перми новой спортивной площадки.

Евгений Хузин объяснил неожиданный успех спортивных организаций: дело в том, что администрация губернатора планирует объединить ведомственные грантовые фонды на одной независимой площадке, и процесс уже начался с министерства спорта Пермского края — это министерство передало в губернаторский фонд свои грантовые средства, 9 млн руб. Соответственно, это позволило привлечь такую же сумму от Фонда грантов президента РФ. Передачей денег минспорт не ограничится: он строго следил за тем, чтобы подведомственные ему участники конкурса посещали обучающие семинары, которые проводил Фонд губернаторских грантов, чиновники этого ведомства постоянно обращались к оператору конкурса с уточняющими вопросами; это позволило спортивным организациям заявиться с проектами, которые покорили независимых экспертов.

Ожидается, что свои грантовые средства передадут в губернаторский фонд министерство культуры и министерство туризма.

Во время подведения итогов возникали любопытные коллизии. Так, обнаружились две организации, которые стали «дважды победителями»: у каждой из них проходной балл набрали по две заявки. Организациям было предложено самим определить, какой из их проектов получит поддержку. Среди таких «дважды победителей» оказалось, например, впервые участвующее в конкурсе учительское объединение из коми-пермяцкой деревни Кекур.

На пресс-конференции 26 августа собрались не только спикеры и журналисты, но и участники конкурса — удачливые и неудачливые. Завязалась дискуссия, во время которой было высказано немало замечаний и предложений по совершенствованию процедуры. Так, Сергей Бритвин, который, будучи членом координационного совета конкурса, в то же время не смог получить грант для своей НКО «Совет студенческих отрядов», считает, что два эксперта на проект — это недостаточно, должно быть как минимум три.

Звучало и недоумение (особенно заметное в социальных сетях), как теперь быть тем НКО, которые не выживут без очередного гранта и от которых зависят дети-инвалиды, семьи в трудной ситуации и другие незащищённые социальные группы. Спикеры пояснили, что конкурс проектный, средства на текущую деятельность НКО в нём не предусмотрены.

Анна Отмахова предположила, что крупные и известные НКО не вошли в состав победителей, поскольку рассчитывали на традиционную поддержку и поэтому не слишком старались в составлении проектной документации, но с независимыми иногородними экспертами «эффект узнавания» не сработал.

«Не все вписались в новые правила», — поддерживает её Елена Малкова, которая, кстати, тоже не получила грантов для тех НКО, в которых является учредителем.

Впрочем, среди победителей конкурса есть и крупнейшие социальные НКО Пермского края: так, фонд «Дедморозим» получил грант в 1 749 560 руб. на респираторную поддержку детей с нервно-мышечными заболеваниями.

Тем не менее обиды и сомнения в чистоте и «правильности» конкурса не утихают. Дискуссия продолжается.

Следующий конкурс грантов губернатора Пермского края стартует 15 сентября. Принимаются проекты патриотической направленности, в том числе связанные с сохранением семейного наследия, исторической памяти и т. п.

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