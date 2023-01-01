Судьи Семнадцатого арбитражного апелляционного суда рассмотрели 23 тысячи дел В суде подвели итоги работы за 2022 год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2022 году в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд поступило более 25 тыс. апелляционных жалоб. Было рассмотрено порядка 23 тыс. дел, в порядке упрощенного производства — более трех тыс. дел, что составило 14,5% от общего количества. Об этом сообщил председатель суда Константин Беляев.

По его словам, средняя нагрузка на судью по рассмотрению дел в минувшем году составила 64,3 дела в месяц.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, созданный в 2006 году, является судом по проверке в апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов Пермского края, Свердловской области, Удмуртской Республики.

Он также пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты; обращается в Конституционный Суд РФ с запросами о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в апелляционной инстанции; изучает и обобщает судебную практику.

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